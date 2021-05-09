صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره





وجه النجم صلاح عبد الله، رسالة مؤثرة لجمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



كتب صلاح عبد الله منشورًا قال فيه :"لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليا نفسي قوي، بس مابسكتلهاش، وبقولها نحمد ربنا قوي قوي إلى مالانهاية على مانحن فيه".



وأضاف صلاح عبد الله :"ولسه يا نفسي قادر أصلب طولي واشتغل فشكرًا من الأعماق لكل من أستعان بي للعمل رغم هذه الظروف ملتمسًا العذر والله لكل من إستبعدني بسببها فركش تصوير والحمدلله أما فركش حياة بيد الله بيد الله وحده".



وفي سياق آخر، يشارك صلاح عبد الله في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "هجمة مرتدة"،وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي ، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويتناول ملف من ملفات المخابرات العامة المصرية المعاصرة.