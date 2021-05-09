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أبرز المعلومات عن "بحر العرب" بعد تفكك الصاروخ الصيني فوقه

الأحد 09/مايو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
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تفكك الصاروخ الصيني، فور دخوله العلاف الجوي، وسقط فوق "بحر العرب" جزء من المحيط الهندي، وفقا لما قاله التليفزيون الصيني صباح اليوم.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، قال مكتب "هندسة الفضاء المأهولة" الصيني، إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، موضحا أن بقايا الصاروخ سقط في "بحر العرب"، ودمرت معظم مكوناته عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

وعن أبرز المعلومات حول "بحر العرب" إليكم التالي:
- يتمتع بحر العرب الواقع بموقع استراتيجي للتجارة العالمية.

- يقع البحر في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهندي.

- يغطي بحر العرب مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1491000 ميل مربع 3862000 كيلومتر مربع.

- يبلغ متوسط ​​عمق البحر 8970 قدمًا «2734 مترًا».

- يربطه بالبحر الأحمر خليج عدن من الغرب عبر مضيق باب المندب، ويربطه بالخليج العربي خليج عمان في الشمال الغربي.

- تطل على "بحر العرب" سلطنة عُمان واليمن وإيران وباكستان والهند والصومال والمالديف وباكستان واليمن والصومال.

- تطل على البحر سلسلة جبال ظفار في سلطنة عمان وجبال غات الغربية في الهند.

- يشكل البحر جزءً من الطريق البحري الرئيسي بين أوروبا والهند.

- يحد البحر من الغرب منطقة القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، ومن الشمال إيران وباكستان، ومن الشرق الهند، ومن الجنوب ما تبقى من المحيط الهندي.

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