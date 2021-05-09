الرئيس الأوكراني يحتفل بنهاية الحرب العالمية الثانية في قرية بالقرب من روسيا

احتفل الرئيس الأوكراني بالذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا بزيارة قرية على طول الحدود الروسية، حيث تصاعدت التوترات خلال التعزيزات العسكرية الروسية الأخيرة.





زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي قرية ميلوفو في شرق أوكرانيا مع سفراء من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الثرية. تقع ميلوفوي في منطقة لوهانسك، التي كان الكثير منها تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ عام 2014 إلى جانب جزء كبير من منطقة دونيتسك المجاورة.





وقتل أكثر من 14 ألف شخص خلال سبع سنوات من القتال بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية. وتقول أوكرانيا إن 36 من جنودها قتلوا في هجمات للمتمردين حتى الآن هذا العام. وتسببت زيادة كبيرة في عدد القوات والمناورات العسكرية في غرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في إثارة القلق بين المسؤولين الأوكرانيين وحلفائهم قبل أن تسحب موسكو القوات.





قال زيلينسكي خلال زيارته للقرية: "قاتل الأوكرانيون مع عشرات الشعوب ضد النازية... وبالتأكيد ليس من أجل الحرب لتودي بحياة شعبنا بعد 76 عامًا".





كان يوم السبت هو يوم النصر في أوروبا، الذي يصادف ذكرى قبول الحلفاء رسميًا استسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.



