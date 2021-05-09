صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء شديدة الحرارة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، الي أن أخر صور للأقمار الصناعية، تشير لأجواء شديدة الحرارة علي القاهرة وجنوب البلاد، حيث سجلت درجة الحرارة الآن على القاهرة 39 درجة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اتجاه الرياح جنوبية غربية وتنخفض الرؤية الأفقية إلى 3000 متر، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى ظهور سحب متوسطة وعالية علي شمال البلاد.



ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.



