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مواعيد عرض مسلسل "اللي ملوش كبير" الحلقة 27 والإعادة

الأحد 09/مايو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
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يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير الحلقة 27
يتم عرض مسلسل "اللي مالوش كبير" على cbc الساعة 9 مساء، والإعادة ستكون 2:15 صباحا - 5:00 مساء.

تردد قناة CBC سي بي سي
تردد 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6

أبطال عمل اللي ملوش كبير
مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.

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