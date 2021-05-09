مواعيد عرض مسلسل "اللي ملوش كبير" الحلقة 27 والإعادة

يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير الحلقة 27

يتم عرض مسلسل "اللي مالوش كبير" على cbc الساعة 9 مساء، والإعادة ستكون 2:15 صباحا - 5:00 مساء.





تردد قناة CBC سي بي سي

تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6





أبطال عمل اللي ملوش كبير