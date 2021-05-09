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مسلسل "ضد الكسر" الحلقة 27.. مواعيد العرض والقناة الناقلة

الأحد 09/مايو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
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يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر بطولة النجمة نيللي كريم والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض ضد الكسر
ويعرض مسلسل "ضد الكسر" على cbc الساعة 10:15 مساء، والإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساء.

تردد قناة سي بي سي الناقلة لمسلسل ضد الكسر
تردد 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6

أبطال مسلسل ضد الكسر
مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

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