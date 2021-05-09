تشكيل ميلان المتوقع ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين إيه سي ميلان ونظيره يوفنتوس في قمة مباريات الجولة 35 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الأحد، على ملعب اليوفي.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ضد إيه سي ميلان في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأحد، على استاد "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - سيمون كيير - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

خط الوسط الهجومي: ساليمايكيرس - هاكان تشالهان أوغلو - أندريه ريبيتش

في الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

وحسم نادي انتر ميلان لقب بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، بينما يحتل فريق يوفنتوس حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، متفوقًا على ميلان صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.