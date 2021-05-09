غادة عبد الرازق تنتهي من تصوير " لحم غزال "



انتهت النجمة غادة عبد الرازق من تصوير مشاهدها في مسلسل " لحم غزال"، الذى تنافس به داخل السباق الرمضاني الحالي 2021.



وبدأ المخرج محمد أسامة في مونتاج الحلقات الأخيرة من العمل لتسليمها للقنوات العارضة، حيث يعرض المسلسل على شبكة قنوات mbc وعدد من القنوات الفضائية.



واستطاعت النجمة غاده عبد الرازق من كسب الرهان هذا العام لتتوج نفسها كأحدى أهم النجوم والنجمات لدراما رمضان في الموسم الحالي .

واستطاعت غاده ان تلفت الأنظار بشده من خلال " مسلسلها" لحم غزال والذي لقى تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا حيث وصفوه بأنه الافضل هذا العام .



وجاءت تعليقات الجمهور على تويتر حيث كتب أحد المغردين " عاده عبد الرازق نمبر وان الدراما هذا العام ".





ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .



مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.



ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد v







وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.







«لحم غزال» بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.