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تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ميلان في الدوري الإيطالي

الأحد 09/مايو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يفتح استاد "أليانز ستاديوم" أبوابه مساء اليوم الأحد، لاستضافة المواجهة النارية المرتقبة بين ناديي يوفنتوس وإيه سي ميلان في قمة مباريات الجولة 35 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الأحد، على ملعب اليوفي.
وتنطلق مباراة يوفنتوس ضد إيه سي ميلان في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأحد، على استاد "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو – كيليني - بونوتشي - أليكس ساندرو
في خط الوسط: كوادرادو – بينتانكور - أدريان رابيو - كييزا
في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا

وحسم نادي انتر ميلان لقب بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، بينما يحتل فريق يوفنتوس حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، متفوقًا على ميلان صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.

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