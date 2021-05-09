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ضبط شخص لاتهامه بالإتجار غيرالمشروع في النقد الأجنبي بالإسكندرية

الأحد 09/مايو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الاسكندرية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.. بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقًا للفحص المستندى (150،000مائة وخمسون ألف دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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