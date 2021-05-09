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ضبط 47 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال 24 ساعة

الأحد 09/مايو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (47) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1266) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (177) حكم قضائى متنوع.

فى مجالى جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزويرالمستندات": ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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