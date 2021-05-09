"القوى العاملة" تنجح في تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 20 ألفا و865 ريال سعودى، أى ما يعادل 87 ألفا و633 جنيها.



وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن "عبد العظيم.ع" عامل زراعى بشركة محدودة للزراعة والمقاولات، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.



وبمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة لحل مشكلة العامل وديا، واستجابت الشركة بالفعل وقامت بتسوية مستحقات المواطن وحصل على إجمالى مستحقاته البالغة 20 ألفا و865 ريالا وحرر المواطن مخالصة نهائية للشركة بالحصول على مستحقاته، وتم استخراج تأشيرة خروج نهائى وغادر المملكة