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الحلقة الـ 26 من "النمر"..مقتل محمد رياض وزواج نيرمين الفقي من محمد إمام

الأحد 09/مايو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عرضت قناة"الحياة" مساء أمس الحلقة 26 من مسلسل"النمر" للفنان محمد إمام، ودارت الأحداث حول إلقاء القبض على"النمر" محمد إمام بتهمة قتل عمه "الشيمي" محمد رياض"، فقد دخل عليه رجال المباحث ووجدوا في يده مسدسًا، ووجدوا جثة عمه ملقاه على الأرض، ثم يجتمع" سكلانس" محمود حافظ مع "عامر"أحمد عبد الله محمود ليفكروا فى كيفية خروجه من الحبس.

انهيار"ملك"هنا الزاهد بعد مقتل والدها، لكن يدخل عليها شقيقها" خالد" مؤمن نور يتحدث معها عن الميراث، فتخبره أن والدها كتب كل شيء باسمها قبل وفاته، فينفعل عليها، وتسمتع زوجته" فريدة " ولاء الشريف لكلامها، فتنفعل عليها، فتطردها هي وشقيقها من الڤيلا، ثم يتوجه "حسن" خالد أنور لتعزية "ملك"، ويعرض عليها الزواج مرة أخرى، فتخبره بموافقتها، بشرط أن يكون مهرها رأس عبد الله وبعدها ستقيم الفرح في الصاغة.

زيارة " شمس"نرمين الفقي لـ"النمر" فى السجن، وتعرض عليه الزواج منه، مُقابل أن تجعل أحد رجالها يعترف أنه القاتل.

وفور ظهور براءته يتوجه "النمر" للصاغة ويجتمع بأهل الصاغة ليؤكد لهم أنه لم يقتل عمه، ووعدهم بأنه سيأخذ حقه كما سيأخذ حق أبيه، ثم تظهر ملك وتؤكد لهم أنه القاتل وأنها ستأخذ بثأر أبيها، ثم يخبرهم بأنه سبتزوج من "شمس" الخميس المقبل.

اعتراض "هدية"والدة"عبد الله"محمد إمام على زواجه من"شمس"؛ لكنه يُخبرها أن زواجه منها سيكون من مصلحته،وفي أثناء الفرح تم إطلاق الرصاص على "شمس" وأصابها ذلك في ذراعها، مما جعلتها تسقط على الأرض وهي غارقة في دمائها.

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