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تعاملاته 2.5 مليون.. سقوط متهم بالإتجار غير المشروع في العملة

الأحد 09/مايو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية"، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية").. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج، والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة  بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،500،000 إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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