الجيش الإسرائيلي يبدأ أكبر مناورة في تاريخه تحاكي حربا شاملة

بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أكبر مناورة في تاريخه تحاكي حربًا شاملة ضد "حزب الله وحركة حماس"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية.

وتحاكي المناورة، حربًا شاملة ضد "حزب الله" وحركة "حماس"، مع إطلاق مكثف للصواريخ من جميع الساحات على الجبهة الداخلية.

وذكرت "القناة 13" العبرية، أن هذه المناورة مخطط لها مسبقا، وستستمر لمدة شهر واحد.