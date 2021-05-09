Advertisements
شيخ الأزهر: الأمور المستحيلة لا يقع فيها التكليف بأي حال من الأحوال (فيديو)
الأحد 09/مايو/2021 - 11:51 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن أحكام الشريعة الإسلامية منها ما هو ثابت دائم، ومنها ما هو متغير مرن، حيث يتصف النوع الأول بالكثرة والتفصيل وصعوبة ادراك الأسباب والعلل في تشريعه، بخلاف النوع الثاني الذي يتميز بقابلية التحرك مع حركة الإنسان على الصعيد الاجتماعي والإنساني.
وأشار "الطيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك فرق بين التكليف بأمور مستحيلة في ذواتها، وبين أمور معقولة في أنفسها، حيث أن الأمور المستحيلة لا يقع فيها التكليف بأي حال من الأحوال.
وأضاف أن الإسلام والأديان بأسرها وهى تخاطب الإنسان على أي مستوى من مستويات الخطاب لا تطلب منه أن يؤمن بما يرفضه عقله، أو أن يصدق بما يستحيل تصديقه، ولكن بالإيمان بأمور قد يستبعدها العقل بالقياس بما تجري به العادة، ومن هذا القبيل مخاطبة مخاطبة الأديان للإنسان ومطالبته بالإيمان بالحساب بعد الموت، والجنة والنار.
Advertisements