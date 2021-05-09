شيخ الأزهر: الأمور المستحيلة لا يقع فيها التكليف بأي حال من الأحوال (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن أحكام الشريعة الإسلامية منها ما هو ثابت دائم، ومنها ما هو متغير مرن، حيث يتصف النوع الأول بالكثرة والتفصيل وصعوبة ادراك الأسباب والعلل في تشريعه، بخلاف النوع الثاني الذي يتميز بقابلية التحرك مع حركة الإنسان على الصعيد الاجتماعي والإنساني.





وأشار "الطيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك فرق بين التكليف بأمور مستحيلة في ذواتها، وبين أمور معقولة في أنفسها، حيث أن الأمور المستحيلة لا يقع فيها التكليف بأي حال من الأحوال.



