مجلس النواب يدين الاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى

أدان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمقر المجلس، جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد القدس الشريف، مؤكدًا أنه يراقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، وهي نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.



وقال في بيان أعلنه في الجلسة البرلمانية، اليوم، إن مجلس النواب يدين الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود في المسجد الأقصى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم في هذا الشهر المبارك.



ويؤكد مجلس النواب أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، هي جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.



كما يؤكد مجلس النواب أن قضية فلسطين هي مسؤولية العرب جميعًا، وهي مسؤولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمي حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه، وعلينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعما للشرعية الدولية في أصدق معانيها.



ويطالب مجلس النواب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

