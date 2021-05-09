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باكستان تسجل 118 وفاة و3785 إصابة بكورونا

الأحد 09/مايو/2021 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات  الصحية في باكستان، اليوم الأحد، 3785 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الوباء 858 ألفاً و26 حالة.

 

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في باكستان إلى 18 ألفًا و915 حالة بعد تسجيل 118 حالة وفاة جديدة.

 

وبحسب صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية، تعافى 4569 مريضاً من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 757 ألفاً و281.

 

كما بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 81 ألفًا و830 حالة.

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