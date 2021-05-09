موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيلته في مباراة القمة أمام الزمالك غدا بالدوري العام.

واستقر موسيماني على مواجهة الزمالك بالرباعي محمد هاني والمغربي بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في خط الدفاع، ووضع رامي ربيعة على دكة البدلاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم الأحد لمباراة القمة، والمقرر لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد القاهرة.