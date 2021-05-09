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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وإشبيلية

الأحد 09/مايو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراة ريال مدريد وإشبيلية المنتظرة في المسابقة.
ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره إشبيلية اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:
1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 77 نقطة
2 – برشلونة – 75 نقطة
3 – ريال مدريد – 74 نقطة
4 – إشبيلية – 70 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 56 نقطة
6 – فياريال – 52 نقطة
7 – ريال بيتيس _ 51 نقطة
8 – أتلتيك بلباو – 46 نقطة
9 – غرناطة ـــ 45 نقطة
10 ـــ سيلتا فيغو ـــ 44 نقطة
11 – قادش ـــ 43 نقطة
12 – أوساسونا _ 41 نقطة
13 – ليفانتي ــ 39 نقطة
14 ــ فالنسيا ـــ 36 نقطة
15 – خيتافي – 34 نقطة
16- ديبورتيفو ألافيس – 32 نقطة
17- بلد الوليد _ 31نقطة
18 – هويسكا – 30 نقطة
19- إلتشي – 30 نقطة
20 – إيبار – 26 نقطة

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