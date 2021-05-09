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الليلة.. محيي إسماعيل ضيف بسمة وهبة ضيف برنامج "العرافة"

الأحد 09/مايو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية بسمة وهبة الليلة في برنامجها "العرافة"، الفنان محيي إسماعيل، ويُعرض البرنامج على قناة "المحور"، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث محيي إسماعيل خلال اللقاء عن العديد من أسرار حياته الشخصية والفنية، ويتحدث عن بعض الأخطاء التي ارتكبها في مسيرته، وغيرها من الأمور.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضاني والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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