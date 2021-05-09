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إصابة 90 شخصًا في خلال مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال بالقدس

الأحد 09/مايو/2021 - 12:18 م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، بإصابة 90 شخصًا في خلال مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في القدس.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 

ولم يتضح سبب اندلاع أعمال العنف في الأقصى، التي نشبت عندما انتشرت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية بأعداد كبيرة بينما كان الآلاف من المصلين المسلمين يؤدون صلاة العشاء في ساحة تلة مترامية الأطراف.

 

وشوهدت مجموعات كبيرة من المتظاهرين طوال الليل وهي تقذف الحجارة بينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. في وقت من الأوقات، دخلت الشرطة أحد المباني في المجمع، والذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة الذهبية الشهيرة.

 

وقالت خدمة طوارئ الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم نقل 88 من الجرحى إلى المستشفى. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه أصيب 83 شخصا برصاص مطاطي بينهم ثلاثة أصيبوا في العين واثنان بجروح خطيرة في الرأس واثنان بكسور في الفكين.

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مواجهات القدس الأقصى إصابة 90 شخص

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