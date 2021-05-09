غلق ملعبين لكرة القدم و63 مقهى ومحلا تجارياً لمخالفة المواعيد الجديدة والإجراءات الإحترازية بالفيوم

محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية



نائب المحافظ يتفقد مركزي الفيوم وأبشواي والسكرتير العام يتفقد مركز إطسا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية





ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمتابعة إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، والمطاعم، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.



رافق المحافظ، خلال جولته، مساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير ادارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق رفعت عزمي وكفر القرعة، والمسلة، والعبودي، ودلة، وقحافة، والطريق الدائري، وشارعي أحمد شوقي وجمال عبدالناصر، ومنطقة منشاة عبدالله، لافتًا أن الجولة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 6 مقاهٍ و2 محل بلاستيشن، ومطعم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، بواقع مقهيين بمنطقة رفعت عزمي، وكافية ومحل "بلاستيشن" بشارع أحمد شوقي، وأخر بمنطقة منشاة عبدالله، ومقهيين ومطعم بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة دلة، وتشميع مقهي بمنطقة قحافة، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وخلال إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من مجلس الوزراء.



وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بجولة تفقدية مساء أمس للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، شملت شارع جمال عبد الناصر، وشارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبد المنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، والمندرة وعزبة شكري، وتلات، وعزبة ويليم، والحريشي ونزلة بشير، وسنرو، ومدينة أبشواي، وشارعي الجلاء، والجمهورية، بمدينة أبشواي، وقرية العجميين، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مطاعم، و6 محال "كوافير وحلاقة" وعدد 10 ورش، و7 مقاهٍ، و7 محلات ملابس، وملعبين لكرة القدم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، ووجه نائب المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المنشآت.



فيما قام المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، مساء أمس، بجولة تفقدية بمركز ومدينة إطسا، رافقه خلالها الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، وذلك لمتابعة تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحال والمقاهي والأندية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي شملت تفقد شوارع عمر بن الخطاب، وأبوبكر الصديق، وشارع بحر عروس، وطريق القيلمون بمدينة إطسا، بالإضافة إلي قري منية الحيط، والجعافرة، وعتامنة الجعافرة، ودفنو، حيث تم المرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى إلتزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية ومواعيد الغلق المقررة، وأسفرت عن غلق مقهيين بمدينة إطسا، و٣ مقاهٍ بقرية منية الحيط، لعدم إلتزامها بمواعيد الغلق والاجراءات المقررة، كما تم تحرير عدد 50 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد 45 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة.



وفي مركز طامية شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة الأستاذ ياسر جمعة رئيس المركز مساء أمس حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طامية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد الغلق الجديدة بالنسبة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والورش، والتأكد من إرتداء العاملين والمواطنين للكمامات، لمواجهة عدوي فيروس كورونا، شملت الجولة شوارع مدينة طامية والقري التابعة، وأسفرت عن غلق مقهيين وعدد ١٢ محل لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، كما تم تحرير ١٤ مخالفة لمواطنين لعدم إرتداء الكمامات، ورفع عدد ٣٢ حالة إشغال متنوع من الطريق العام وت

م اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.