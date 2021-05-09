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غلق ملعبين لكرة القدم و63 مقهى ومحلا تجارياً لمخالفة المواعيد الجديدة والإجراءات الإحترازية بالفيوم
الأحد 09/مايو/2021 - 12:22 م
ريهام على
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محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يتفقد مركزي الفيوم وأبشواي والسكرتير العام يتفقد مركز إطسا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمتابعة إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، والمطاعم، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.
رافق المحافظ، خلال جولته، مساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير ادارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق رفعت عزمي وكفر القرعة، والمسلة، والعبودي، ودلة، وقحافة، والطريق الدائري، وشارعي أحمد شوقي وجمال عبدالناصر، ومنطقة منشاة عبدالله، لافتًا أن الجولة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 6 مقاهٍ و2 محل بلاستيشن، ومطعم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، بواقع مقهيين بمنطقة رفعت عزمي، وكافية ومحل "بلاستيشن" بشارع أحمد شوقي، وأخر بمنطقة منشاة عبدالله، ومقهيين ومطعم بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة دلة، وتشميع مقهي بمنطقة قحافة، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وخلال إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بجولة تفقدية مساء أمس للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، شملت شارع جمال عبد الناصر، وشارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبد المنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، والمندرة وعزبة شكري، وتلات، وعزبة ويليم، والحريشي ونزلة بشير، وسنرو، ومدينة أبشواي، وشارعي الجلاء، والجمهورية، بمدينة أبشواي، وقرية العجميين، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مطاعم، و6 محال "كوافير وحلاقة" وعدد 10 ورش، و7 مقاهٍ، و7 محلات ملابس، وملعبين لكرة القدم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، ووجه نائب المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المنشآت.
فيما قام المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، مساء أمس، بجولة تفقدية بمركز ومدينة إطسا، رافقه خلالها الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، وذلك لمتابعة تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحال والمقاهي والأندية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي شملت تفقد شوارع عمر بن الخطاب، وأبوبكر الصديق، وشارع بحر عروس، وطريق القيلمون بمدينة إطسا، بالإضافة إلي قري منية الحيط، والجعافرة، وعتامنة الجعافرة، ودفنو، حيث تم المرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى إلتزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية ومواعيد الغلق المقررة، وأسفرت عن غلق مقهيين بمدينة إطسا، و٣ مقاهٍ بقرية منية الحيط، لعدم إلتزامها بمواعيد الغلق والاجراءات المقررة، كما تم تحرير عدد 50 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد 45 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة.
وفي مركز طامية شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة الأستاذ ياسر جمعة رئيس المركز مساء أمس حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طامية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد الغلق الجديدة بالنسبة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والورش، والتأكد من إرتداء العاملين والمواطنين للكمامات، لمواجهة عدوي فيروس كورونا، شملت الجولة شوارع مدينة طامية والقري التابعة، وأسفرت عن غلق مقهيين وعدد ١٢ محل لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، كما تم تحرير ١٤ مخالفة لمواطنين لعدم إرتداء الكمامات، ورفع عدد ٣٢ حالة إشغال متنوع من الطريق العام وت
م اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نائب المحافظ يتفقد مركزي الفيوم وأبشواي والسكرتير العام يتفقد مركز إطسا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمتابعة إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، والمطاعم، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.
رافق المحافظ، خلال جولته، مساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير ادارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق رفعت عزمي وكفر القرعة، والمسلة، والعبودي، ودلة، وقحافة، والطريق الدائري، وشارعي أحمد شوقي وجمال عبدالناصر، ومنطقة منشاة عبدالله، لافتًا أن الجولة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 6 مقاهٍ و2 محل بلاستيشن، ومطعم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، بواقع مقهيين بمنطقة رفعت عزمي، وكافية ومحل "بلاستيشن" بشارع أحمد شوقي، وأخر بمنطقة منشاة عبدالله، ومقهيين ومطعم بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة دلة، وتشميع مقهي بمنطقة قحافة، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والاجراءات الاحترازية لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وخلال إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بجولة تفقدية مساء أمس للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، شملت شارع جمال عبد الناصر، وشارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبد المنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، والمندرة وعزبة شكري، وتلات، وعزبة ويليم، والحريشي ونزلة بشير، وسنرو، ومدينة أبشواي، وشارعي الجلاء، والجمهورية، بمدينة أبشواي، وقرية العجميين، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مطاعم، و6 محال "كوافير وحلاقة" وعدد 10 ورش، و7 مقاهٍ، و7 محلات ملابس، وملعبين لكرة القدم، لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، ووجه نائب المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المنشآت.
فيما قام المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، مساء أمس، بجولة تفقدية بمركز ومدينة إطسا، رافقه خلالها الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، وذلك لمتابعة تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحال والمقاهي والأندية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي شملت تفقد شوارع عمر بن الخطاب، وأبوبكر الصديق، وشارع بحر عروس، وطريق القيلمون بمدينة إطسا، بالإضافة إلي قري منية الحيط، والجعافرة، وعتامنة الجعافرة، ودفنو، حيث تم المرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى إلتزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية ومواعيد الغلق المقررة، وأسفرت عن غلق مقهيين بمدينة إطسا، و٣ مقاهٍ بقرية منية الحيط، لعدم إلتزامها بمواعيد الغلق والاجراءات المقررة، كما تم تحرير عدد 50 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع عدد 45 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة.
وفي مركز طامية شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة الأستاذ ياسر جمعة رئيس المركز مساء أمس حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طامية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد الغلق الجديدة بالنسبة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والورش، والتأكد من إرتداء العاملين والمواطنين للكمامات، لمواجهة عدوي فيروس كورونا، شملت الجولة شوارع مدينة طامية والقري التابعة، وأسفرت عن غلق مقهيين وعدد ١٢ محل لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، كما تم تحرير ١٤ مخالفة لمواطنين لعدم إرتداء الكمامات، ورفع عدد ٣٢ حالة إشغال متنوع من الطريق العام وت
م اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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