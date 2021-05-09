إبراهيموفيتش على رأس قائمة ميلان ضد يوفنتوس





أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ميلان اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الايطالي الممتاز.





وشهدت إختيارات بيولي عودة الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بالإضافة إلى تواجد الدولي الهولندي زلاتان إبراهيموفيتش عقب التعافي من الإصابة التي كانت قد لحقت به.





وجاءت قائمة نادي ميلان على النحو التالي :-





حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما - جيانلويجي دوناروما - تاتا روسانو.





الدفاع: كالابريا - دالوت - جابيا - هيرنانديز - كالولو - كايير - رومانيولي - توموري.





الوسط: بن ناصر - تشالهانوجلو - دياز - هاوجي - كيسي - كرونيتش - ميتي - ساليميكرس - تونالي.





الهجوم: إبراهيموفيتش - لياو - ريبيتش - ماندزوكيتش.