Advertisements

إبراهيموفيتش على رأس قائمة ميلان ضد يوفنتوس

الأحد 09/مايو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ميلان اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الايطالي الممتاز.

وشهدت إختيارات بيولي عودة الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بالإضافة إلى تواجد الدولي الهولندي زلاتان إبراهيموفيتش عقب التعافي من الإصابة التي كانت قد لحقت به.

وجاءت قائمة نادي ميلان على النحو التالي :-

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما - جيانلويجي دوناروما - تاتا روسانو.

الدفاع: كالابريا - دالوت - جابيا - هيرنانديز - كالولو - كايير - رومانيولي - توموري.

الوسط: بن ناصر - تشالهانوجلو - دياز - هاوجي - كيسي - كرونيتش - ميتي - ساليميكرس - تونالي.

الهجوم: إبراهيموفيتش - لياو - ريبيتش - ماندزوكيتش.

أخبار تهمك

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 11 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يومين

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 11 ساعة

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 15 ساعة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

12:10 م

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

03:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق