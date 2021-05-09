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البنك الدولي: تحسين إنتاج البترول والغاز يعزز التنمية الاقتصادية في مصر

الأحد 09/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
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 أعربت مارينا ويس المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى في البنك الدولي، عن تفاؤلها بشأن التقدم في مصر من خلال الطريقة التي ساعد بها إصلاح السياسات في الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت مارينا ويس، خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية- أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في قطاع البترول كانت صعبة التنفيذ، ومع ذلك نجحت في إنجازها مما أدى إلى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة في قطاع النفط، فقاً لبيان للتعاون الدولي المصرية اليوم الأحد.

وقالت إن تحسين إنتاج البترول والغاز يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، منوهة إلى ان التنمية المستدامة للقطاع مهمة لتعزيز الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة من خلال اعتماد ممارسات الإنتاج المستدامة والبنية التحتية.

وأطلقت التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان "مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز"، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وبمشاركة مسئولي كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من بينهم شركاء أباتشي وطاقة عربية وشلمبرجير وSAP، وكذلك ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

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