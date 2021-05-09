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التعاون الدولي: محفظة الوزارة تضم 6 مشروعات بترولية بقيمة 1.1 مليار دولار

الأحد 09/مايو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
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 قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم 6 مشروعات لقطاع البترول بقيمة 1.12 مليار دولار.

وأضافت التعاون الدولي، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه ساهم في محفظة التعاون الإنمائي الجارية لقطاع البترول (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الدولي – البنك الإسلامي للتنمية – الصندوق الكويتي للتنمية – الاتحاد الأوروبي).

وذكر البيان، أن تلك المشروعات ساهمت في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون منزل، وإنتاج 3 ملايين طن من الزيت الخام سنوياً، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 295 ألف طن، وتوفير الطاقة بنحو 300 ألف ميجاوات/ ساعة سنوياً.

من جهتها، أوضحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول استحوذ على نسبة 5 بالمائة فقط من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي.

وأكدت أن التطوير والإصلاحات التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية بقطاع البترول تعكس التزام الحكومة المصرية بالمضي قدماً في خطط الإصلاح في مختلف القطاعات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حتى في ظل جائحة كورونا التي أبطأت وتيرة الإصلاحات في العديد من الدول.



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