Advertisements

وزير البترول: حققنا نمو بنسبة 25 % في عام 2020

الأحد 09/مايو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد طارق الملا وزيرة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الغاز بمصر تحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11 بالمائة في عام 2015 إلى نمو إيجابي نسبته 25 بالمائة في عام 2020.

وأوضح طارق الملا، خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، أن نمو قطاع الغاز بشكل إيجابي جاء نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، وفقاً لبيان اليوم الأحد.

وأشار إلى إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول ومساهمة الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية، كما تمت معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد أكثر من 80 بالمائة منها.

وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 24 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020، منوهاً بأنه إجمالي استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014-2015 إلى 2019-2020 بلغ نحو 74 مليار دولار.

ولفت الملا إلى التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعي نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط.

وأكد أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافي القديمة بالإضافة لإنشاء مصافي تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية، ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35 بالمائة، ومستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.

كما استعرض وزير البترول، البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين، والذي ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في 82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.

وذكر أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع.

وقال إن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصري.


أخبار تهمك

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ 40 دقيقة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 15 ساعة

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يومين

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 15 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 11 ساعة

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

12:10 م

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

03:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق