المرور تواصل حملاتها على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين عن القانون

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 6718 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2451 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 182 مخالفة السير بدون تراخيص، 12 مخالفة موقف عشوائي، 34 مخالفة لشروط التراخيص.







وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



