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ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

الأحد 09/مايو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
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يبدو أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد أصبح قريبا من مغادرة النادي الملكي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة عقب احتفاله مع لاعبي تشيلسي عقب خروج الفريق المدريدي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وحسبما ذكرت صحيفة إي بي سي، أن إدارة ريال مدريد قد سئمت من هازارد بالفعل، وذلك عقب أداء اللاعب المخيب للآمال أمام تشيلسي يوم الأربعاء الماضي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد على استعداد للتخلي عن هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك مقابل 50 مليون يورو فقط.

وأوضحت، أن إدارة ريال مدريد على ثقة تامة بالباع الجيد الذي يتمتع به هازارد في إنجلترا، حيث قدم ابن ال30 عامًا أفضل مستوى له مع تشيلسي.

وأشارت الصحيفة، أن أموال بيع هازارد ستجعل إدارة ريال مدريد تحصل على المزيد من الأموال، وذلك من أجل القيام بالتعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رغبة رئيس نادي ريال مدريد الأولى، فلورنتينو بيريز، خلال الصيف المقبل.

هازارد انضم إلى ريال مدريد خلال صيف عام 2019 قادمًا من صفوف تشيلسي، وذلك مقابل 100 مليون يورو، وسجل 4 أهداف وصنع 7 أهداف على مدار موسمين.

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