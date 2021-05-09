Advertisements

عواد يطمح لكسر عقدة الأهلي

الأحد 09/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
يطمح محمد عواد حارس مرمى الزمالك المشاركة في مباراة القمة المقرر لها الإثنين المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري, حيث تزايدت فرص مشاركة بعد إصابة الثنائي محمد أبوجبل ومحمود جنش.

ويسعى عواد للتخلص من عقدته أمام الأهلي عن طريق مشاركاته الماضية بعد أن خاض من قبل 8 مباريات أمام المارد الأحمر أثناء تواجده في صفوف الإسماعيلي والمصري والزمالك ولم يحقق خلالها أي فوز.

وشارك عواد مع الإسماعيلي 5 مباريات أمام الأهلي, خسر 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وخاض مباراتين مع المصري أمام الأهلي خسر مباراة واحدة وتعادل في الأخرى.

و آخر مباراة شارك فيها عواد أمام الأهلي كانت مع الزمالك في بطولة السوبر المصري في الموسم الماضي وخسرها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتكون مباراة القمة 122 بمثابة الفرصة الأخيرة لعواد من أجل التخلص من لعنة الأهلي خلال المشاركات الماضية.

أخبار تهمك

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

فاروق الباز يحذر من أمر خطير بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يومين

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ 40 دقيقة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 15 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

12:10 م

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

03:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق