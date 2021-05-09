عواد يطمح لكسر عقدة الأهلي

يطمح محمد عواد حارس مرمى الزمالك المشاركة في مباراة القمة المقرر لها الإثنين المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري, حيث تزايدت فرص مشاركة بعد إصابة الثنائي محمد أبوجبل ومحمود جنش.





ويسعى عواد للتخلص من عقدته أمام الأهلي عن طريق مشاركاته الماضية بعد أن خاض من قبل 8 مباريات أمام المارد الأحمر أثناء تواجده في صفوف الإسماعيلي والمصري والزمالك ولم يحقق خلالها أي فوز.





وشارك عواد مع الإسماعيلي 5 مباريات أمام الأهلي, خسر 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وخاض مباراتين مع المصري أمام الأهلي خسر مباراة واحدة وتعادل في الأخرى.





و آخر مباراة شارك فيها عواد أمام الأهلي كانت مع الزمالك في بطولة السوبر المصري في الموسم الماضي وخسرها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتكون مباراة القمة 122 بمثابة الفرصة الأخيرة لعواد من أجل التخلص من لعنة الأهلي خلال المشاركات الماضية.



