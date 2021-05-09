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الليلة عيد ..عيدية حكيم للشعب العربي

الأحد 09/مايو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يحب حكيم مشاركة جمهوره كافة الاحتفالات والمناسبات ،وقرر أن يعايد علي جمهوره بإطلاق أغنية ( الليلة عيد ) واختارها بعناية شديدة لتكون أغنية تراثية تعيش في وجدان الجمهور العربي بمختلف فئاته علي غرار أغنية ( رمضان كريم ) التي أصبح الجمهور يرددها بشكل موسمي مع بداية شهر رمضان.

حكيم أكد أن الأغنية فرحة خاصة بهذه المناسبة الكريمة التي يحرص فيها الشعب العربي علي تهنئة بعضهم وأبدي تفاؤله أنها ستكون المعايدة الأساسية لكل الجمهور في مواقع التواصل أو الرسائل لأن كلماتها والحانها وتوزيعها مفأجاة.

أغنية الليله عيد من كلمات صلاح مندي و ألحان هاني فاروق و توزيع إسلام شيتوس .

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