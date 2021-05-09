أليجري مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

لا يزال الغموض واضح بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.





وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بشكل مخيب للآمال للغاية، بعد الهزيمة أمام تشيلسي بهدفين دون رد.





وبحسب صحيفة ديفينسا سنترال، فإن ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس السابق، لا يزال في الصورة لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد.





وتابعت الصحيفة، أن روما قد أجرى محادثات مع أليجري خلال الأسابيع الماضية من أجل خلافة باولو فونيسكا الموسم المقبل، لكن مدرب يوفنتوس السابق رفض ذلك العرض.





وأشارت الصحيفة، أن سبب رفض أليجري عرض روما، هو أن المدرب الإيطالي علم أن زيدان لا يزال مستقبله مع ريال مدريد غير مضمون.





وأوضحت الصحيفة، أنه إذا اختار زيدان الرحيل عن ريال مدريد، فإن أليجري سيكون خيارًا بالفعل لدى رئيس الفريق الملكي، فلورنتينو بيريز.



