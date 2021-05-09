كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مهاجم الفريق في مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.





ويلتقي الأهلي أمام نظيره الزمالك، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





أكد المصدر، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقر على الدفع بالمغربي حميد أحداد منذ البداية في مواجهة القمة، رغم الانتقادات التي تعرض لها اللاعب في مباراة سموحة الأخيرة.





وتابع المصدر، أن كارتيرون يرى أن أحداد متحرك ومصدر قلق للمدافعين بالإضافة إلى إجادته في العودة إلى وسط الملعب وأداء المهام الدفاعية وقدرته على الحصول على ضربات حرة من حدود منطقة الجزاء.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.



