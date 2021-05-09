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قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأحد 09/مايو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة المترو، اليوم الأحد، عن تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم بدلا من 80 كم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، فيما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد تسجل القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

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