لحضوره بنفسه.. تأجيل دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيهًا



قررت اليوم الأحد المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، ضد الفنان شريف الدسوقي بصفته وكيلًا عن شريف زلط "مدير إنتاج"، بإحدى شركات الإنتاج الفني للمطالبة بدفع 5 ملايين جنيه.. لجلسة 19 مايو المقبل لحضور شريف الدسوقي بشخصه أمام قاضي التحضير بالمحكمة.



وتعود وقائع التداعي إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، وادعى أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعي أضرارًا مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.



وتقدم محامي وكيلًا عن أحد مالكي العقارات، لرئيس نيابة باب شرق بالإسكندرية بأمر ضبط وإحضار للفنان شريف دسوقي، الشهير بـ"سبعبع" وذلكبعد أن صدر حكم ضده يقضي بحبسه سنتين وكفالة 2000 جنيه وإلزامه بالمصاريف، على إثرشرائه شقة سكنية من موكله بالإسكندرية، وسدد جزءًا منها، ولم يسدد وصل الأمانةالأخير وقيمته 250 ألف جنيه، وكان مُستحق الدفع في نوفمبر 2020.