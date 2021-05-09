عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث اختار مسئولو اتحاد الكرة طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد الحكم الدولي أمين عمر هو الأقرب لإدارة المباراة فى ظل المستويات التى يقدمها، فضلا عن كونه صاحب الترتيب الأول فى قائمة الحكام الدولية، على أن يتولى أى من الثنائي أحمد العندور أو محمد عادل مهمة الحكم الرابع، ويتواجد إبراهيم نورالدين داخل غرفة الفار للقيام بمهام حكم الفيديو.

وفور الإعلان عن نتيجة مسحات كورونا لجميع الحكام، سيتم اعتماد طاقم الحكام الخاص بلقاء القمة بشكل رسمي، والإعلان عنه وإخطار الأهلي والزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 44 نقطة.