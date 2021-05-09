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جونسون يدعو لإجراء محادثات في المملكة المتحدة بعد فوز الوطنيين الأسكتلنديين

الأحد 09/مايو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
منار طارق
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، زعماء الدول المفوضة في المملكة المتحدة لإجراء محادثات أزمة بشأن الاتحاد بعد فوز الحزب الاسكتلندي المؤيد للاستقلال بالانتخابات البرلمانية الرابعة على التوالي.

قال نيكولا ستورجون، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، إن نتائج الانتخابات أثبتت أن التصويت الثاني لاستقلال اسكتلندا كان "إرادة البلد" وأن أي سياسي في لندن يقف في طريقه "سيخوض معركة مع الرغبات الديمقراطية من الشعب الاسكتلندي ".وتتكون المملكة المتحدة من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، مع حكومات مفوضة في الدول الثلاث الأخيرة.

هنأ جونسون سترجين على إعادة انتخابها، لكنه قال لقادة الحكومات التي تم تفويضها أن المملكة المتحدة "تعمل بشكل أفضل عندما نعمل معًا". دعت الرسالة القادة إلى قمة "لمناقشة تحدياتنا المشتركة وكيف يمكننا العمل معًا في الأشهر والسنوات القادمة للتغلب عليها".

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات المحلية يوم الخميس أن الحزب الوطني الاسكتلندي فاز بـ 64 من أصل 129 مقعدًا في البرلمان الاسكتلندي ومقره إدنبرة. على الرغم من أنه فشل في الحصول على أغلبية إجمالية بمقعد واحد، إلا أن البرلمان لا يزال يتمتع بأغلبية مؤيدة للاستقلال بمساعدة ثمانية أعضاء من حزب الخضر الاسكتلندي.

وقالت ستيرجن إن أولويتها الفورية ستكون توجيه اسكتلندا خلال جائحة فيروس كورونا. لكنها قالت إن الاستفتاء على الاستقلال "أصبح الآن مسألة مبدأ ديمقراطي أساسي".

يتمتع جونسون بالسلطة النهائية فيما إذا كان سيسمح بإجراء استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا أم لا. وكتب في صحيفة ديلي تلغراف يوم السبت أن استفتاء آخر بشأن اسكتلندا سيكون "غير مسؤول ومتهور" مع خروج بريطانيا من الوباء. لقد جادل باستمرار بأن القضية تمت تسويتها في استفتاء عام 2014 حيث فضل 55 ٪ من الناخبين الاسكتلنديين الجزء المتبقي من المملكة المتحدة.

يقول مؤيدو تصويت آخر إن الوضع قد تغير بشكل أساسي بسبب انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، مع خروج اسكتلندا من الاتحاد الأوروبي ضد إرادتها. في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، أيد 52٪ من الناخبين في المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن صوت 62 ٪ من الاسكتلنديين للبقاء.

عندما سئل عن احتمال موافقة جونسون على استفتاء اسكتلندي ثان، قال وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف اليوم الأحد "إنها ليست قضية في الوقت الحالي" وأن الأولوية الوطنية هي التعافي من جائحة فيروس كورونا.

قال جوف لشبكة سكاي نيوز: "إذا انغمسنا في محادثة حول الاستفتاءات والدساتير، فإننا نحول الانتباه عن القضايا الأكثر أهمية للناس في اسكتلندا وعبر المملكة المتحدة". وأضاف: "بدلًا من التركيز على الأشياء التي تقسم، دعونا نركز على الأشياء التي توحد".

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