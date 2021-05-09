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روسيا تسجل 8419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 09/مايو/2021 - 12:57 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 8419 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8329 إصابة أمس السبت و8386 إصابة الجمعة.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت خلال اليوم الأخير 334 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 370 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 7517 مريضا للشفاء.

 

وأكدت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة، أصبح أربعة ملايين و880262 إصابة مؤكدة منها 113326 حالة وفاة و270804 حالات نشطة وأربعة ملايين و496132 حالة شفاء.

 

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 131.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 296 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

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