عاجل.. وزيرة الصحة تكشف الاستعدادات لإنتاج أول لقاح كورونا في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من الهام لدولة بحجم مصر أن تمتلك القدرة على تصنيع لقاحات كورونا، موجهة التحية إلى الدولة الصينية ورئيسها والسفير الصيني بالقاهرة على دعم مصر خلال فترة جائحة كورونا.





وأشارت "هالة"، خلال مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لإنتاج لقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا، إلى أن مصر ستتسلم أول شحنة من المواد الخام لتصنيع لقاح كورونا يوم 18 مايو القادم، متوقعة إنتاج أول 2 مليون جرعة من اللقاح بنهاية شهر يونيو القادم من إجمالي 40 مليون جرعة مقرر إنتاجهم خلال عام.



