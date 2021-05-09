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وزيرة الصحة: إبرام كل اتفاقيات تصنيع لقاحات كورونا في مصر خلال الفترة المقبلة

الأحد 09/مايو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هيئة الدواء المصرية هى من ستتولى تقييم لقاح "سينوفاك" بعد إنتاجه في مصر، منوهة بأن تكنولوجيا إنتاج لقاح "سينوفاك" هى نفسها تكنولوجيا تصنيع لقاح "سينوفارم"، والتي تعتمد على الفيروس غير الحي.

وأشارت "هالة"، خلال مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لإنتاج لقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا، إلى أن عملية تدقيق لقاح "سينوفاك" بعد إنتاجه ستستغرق عدة أسابيع، منوهة بأنهم اجتمعوا مع السفير الروسي بالقاهرة لمناقشة تصنيع لقاح "سبوتنيك في" بالتعاون مع روسيا، معلقة: "منفتحين على عملية التصنيع مع الجانب الروسي من خلال مصنع قاكسيرا في 6 أكتوبر".

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم إبرام كل اتفاقيات تصنيع لقاحات كورونا في مصر خلال الفترة المقبلة.

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