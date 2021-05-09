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محمد صبحي :"مسلسل خلي بالك من زيزي شرف للدراما"

الأحد 09/مايو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عبر الفنان محمد صبحي عن إعجابه الشديد بمسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، والذي يعرض خلال المارثون الرمضاني الجاري، عبر قناة mbc مصر.

وكشف محمد صبحي عن رأيه خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، حيث قال:"أنا بقول رأيي كمشاهد ليس كناقد أو فنان، هذا المسلسل شرف للدراما في رمضان، وهدفه يبدو بسيطًا، والمخرج لم يستخدم عضلاته في وضع الكاميرات، المخرج عبقري في أنه حدد من البداية مع المؤلفة نوعية وتصنيف هذا العمل".

مسلسل "خلي بالك من زيزي"
بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صبري فواز، بيومي فؤاد، سلوى محمد علي، نهى عابدين، علي الطيب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

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