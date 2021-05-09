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وزيرة الصحة: نتوقع زيادة إصابات كورونا خلال عيد الفطر
الأحد 09/مايو/2021 - 01:16 م
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن اتفاقية تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني تستهدف توفير اللقاحات محليا، ويمكن التصدير لأفريقيا، منوهة بان مصر ستكون مركز لتصنيع اللقاحات وتصديرها لكل الدول الأفريقية.
وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أشارت "هالة"، خلال مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لإنتاج لقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا، إلى أن الوضع الوبائي فيه تصاعد بشكل بسيط، ولكنه مستقر، حيث أن الزيادات ليست مرتفعة خلال آخر 3 أسابيع بشكل كبير، معلقة: "زيادات مستقرة".
وأرجعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، زيادة حالات الإصابة إلى عدم إتخاذ كثير من المواطنين الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، متوقعة حدوث زيادة بسيطة في نسبة الإصابات خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع فترة عيد الفطر، مؤكدة أن السعة السريرية مازالت كافية، والأطقم الطبية متدربة بشكل جيد.
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