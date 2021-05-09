وزيرة الصحة: نتوقع زيادة إصابات كورونا خلال عيد الفطر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن اتفاقية تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني تستهدف توفير اللقاحات محليا، ويمكن التصدير لأفريقيا، منوهة بان مصر ستكون مركز لتصنيع اللقاحات وتصديرها لكل الدول الأفريقية.





وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أشارت "هالة"، خلال مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لإنتاج لقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا، إلى أن الوضع الوبائي فيه تصاعد بشكل بسيط، ولكنه مستقر، حيث أن الزيادات ليست مرتفعة خلال آخر 3 أسابيع بشكل كبير، معلقة: "زيادات مستقرة".



