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تحرك عاجل من محافظ كفر الشيخ عقب انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية (صور)

الأحد 09/مايو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تلقت غرفة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة نصر عبدالهادي، إشارة حدوث انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الدولي الساحلي عند كوبري الشيخ مبارك التابع لمركز ومدينة بلطيم، والتي تحمل أرقام (د ب س ٦٩٢٥ ).

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالدفع بعدد من المعدات لإتمام عملية السيطرة في موقع الحادث، حيث تم دفع 3 سيارات حماية مدنية و4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه قد تم الدفع ب 2 لودر، وذلك لوضع رمال على الطريق بمكان السيارة المُحملة بالمواد البترولية المسكوبة، فضلًا عن عمل كردون أمني بمعرفة المرور والشرطة ومجلس المدينة، بالاضافة إلي تم الاستعانة بونش لاعتدال السيارة وجاري اعتدال التنك وسحبه، لافتًا إلي عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الحادث.

وفي سياق منفصل، فقد أعلن اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، تمزق كوابل خط إنارة جهد منخفص بقريتى الزهراء والخاشعة بسبب سقوط شجرة عليهم نتيجة شدة الرياح، إذ انتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بلطيم، إلى مكان سقوط الشجرة، وأزيلت باللودر وشد الكوابل الكهربائية.

حيث شهد مركز ومدينة بلطيم مساء أمس السبت، هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، ورفعت غرفة عمليات مجلس مدينة بلطيم حالة الطوارئ بجميع القرى والمدينة، كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ بسبب الرياح الشديدة.
تحرك عاجل من محافظ كفر الشيخ عقب انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية (صور)
تحرك عاجل من محافظ كفر الشيخ عقب انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية (صور)
تحرك عاجل من محافظ كفر الشيخ عقب انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية (صور)
تحرك عاجل من محافظ كفر الشيخ عقب انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية (صور)
تحرك عاجل من محافظ كفر الشيخ عقب انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية (صور)
تحرك عاجل من محافظ كفر الشيخ عقب انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية (صور)

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