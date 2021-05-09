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فوز فريق علمي بجامعة بني سويف بتمويل مشروع بحثي بـ1.5 مليون جنيه

الأحد 09/مايو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاحد، عن فوز فريق علمي مشترك من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم وبالتعاون مع معهد بحوث البترول بتمويل مشروع بحثي بعنوان "المعالجة الرباعية لإزالة المعادن الثقيلة وأيونات الأمونيا من مياه الصرف باستخدام أغشية البازلت المتجوي الخزفية" بقيمة مليون و500 ألف جنيه من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF،

فكرة المشروع
وتدور فكرة المشروع حول استخدام خام البازلت المتجول بالدمج مع بوليمرات أمينية لإنتاج أغشية فائقة الترشيح لإزالة الأمونيا والأملاح الثقيلة من مياه الصرف المعالج في محطات الصرف المختلط في محافظة أسيوط "محطة المعالجة الثلاثية بعرب المدابغ".

رئيس جامعة بني سويف
وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن المشروع يتماشى مع مسار خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030 من حيث توفير موارد جديدة غير تقليدية للمياه لمواجهة تحديات الأمن المائي في مصر، حيث تعتمد الفكرة الرئيسية للمشروع على استخدام مواد رخيصة الثمن ومتوافرة بكميات كبيرة في مصر مثل البازلت المتجوي في تخليق أغشية فائقة الترشيح كمرحلة رباعية في عملية معالجة مياه الصرف.

الفريق البحثي
يذكر أن الفريق البحثي يتكون من الدكتور محمود سيد مصطفى عبد الواحد الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا والباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور أحمد محمد زايد الأستاذ المساعد بذات القسم والباحث مصطفى عبد العظيم مسعود المدرس المساعد بالقسم، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال معمل المعادن التطبيقية وبحوث المياه التابع لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة بني سويف.

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