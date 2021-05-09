محافظ بورسعيد يتابع جهود الأحياء فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس المستجد





أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة الأحياء خلال هذه الفترة والتى تتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا لتواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.



وفى هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى بحملة الليلية لمتابعة التزام المقاهي والمحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة، وتم تغريم عدد من المحال التجارية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، وذلك برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من أصحاب المقاهي والمحال التجارية لمخالفتهم قرار الاغلاق في المواعيد المحددة وذلك خلال الحملة الموسعة التى تمت مساء، وفي هذا الشأن تم سحب عدد من رخص المحلات وبطاقات الرقم القومي

ورصدت الحملة التزام أصحاب المحال والمقاهى والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فيما عدا عدد من المقاهي والمحلات التجارية التى خالفت مواعيد الغلق المحددة وتابعت العمل بعد مواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

كما تم التنبيه على جميع المحال والمقاهى بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم وعدم افتراش الطريق العام وارتداء جميع العاملين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى.





وفى حى الزهور، قامت الأجهزة التنفيذية مساء السبت بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ القرارات وتأكيد تنفيذ الاجراءات الاحترازية

بقيادة المهندس عمرو عثمان نائب السيد المحافظ والاستاذ فوزي الوالي رئيس الحي، وقامت الحملة بالمرور والتنبيه ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، حيث تم المرور بمناطق الحي المختلفة وتم غلق وتشميع عدد ٣ مقهي لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وفى حى العرب، رصدت الأجهزة التنفيذية مساء أمس غلق تام بشارع الثلاثيني بنطاق حي العرب في تمام الساعة التاسعة مساء، طبقآ لقرار رئاسة مجلس الوزراء بغلق المحلات



وشن مجلس مدينة بورفؤاد صباح اليوم حملات مكثفة لفرض الإنضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة بأنحاء المدينة تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتطبيق القانون على المخالفين، وتم التنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتهم على الطريق وتوفير عبور أمن للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.





وفى حى الشرق، قامت الأجهزة التنفيذية بحملة نظافة خلال الفترة المسائية لرفع القمامة والمخلفات بالعديد من الشوارع بنطاق حى الشرق والعمل على تفريغ صناديق القمامة والنظافة والكنس حولها لمنع تكدس القمامة والمخلفات بشوارع الحى

حيث تتم أعمال النظافة بالعديد من المناطق بنطاق الحى على فترات مختلفة على مدار اليوم للتخلص من جميع المخلفات أول بأول، وبالإضافة لإزالة الاشغالات والتعديات التى تعيق حركة العبور



وفى حى المناخ، رصدت الحملة الليلية التزام المحلات والكافتريات والمقاهى لليوم الثالث على التوالي بتنفيذ قرار مجلس الوزارء وتعليمات السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بغلق المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي والكافيهات اعتبارا من الساعة ٩م بإستثناء الدليفرى،وقد تابع الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ أعمال اللجان المشكلة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي والكافيهات.



وشدد محافظ بورسعيد على متابعته المستمرة اولا بأول لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر للحد من التكدس والتجمعات ومنع انتشار العدوى، مشيرا إلى التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات وغرف عمليات الأحياء لرفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.