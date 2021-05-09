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كسر في ماسورة يتسبب في انقطاع المياه بمناطق بغرب الإسكندرية

الأحد 09/مايو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه من منطقة مرغم والمنطقة الصناعية والمنطقة من الكيلو 19 وحتى الكيلو 31 غرب الإسكندرية، وذلك نظرًا لكسر مفاجئ فى خط رئيسى 1000 مم، الناقل للمياه بالكيلو 25 صحراوى فى إتجاه القاهرة.


وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم البدء فى أعمال الإصلاح فى الرابعة عصرا، وإعادة ضخ المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والجديد.

وكان المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، تابع أعمال إحلال وتجديد خط "12" بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه، مؤكدا على أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أى شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، ما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة، وشدد على رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن 125 لتلقى جميع الشكاوى، علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأى أمر طارئ.

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