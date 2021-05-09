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وزير الصحة تكشف تحركات جديدة لتطعيم كبار السن

الأحد 09/مايو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسيتم إنتاجه في مصر سيسجل من خلال شركة "فاكسيرا"، معقبة: "هيكون اللقاح سينوفاك فاكسيرا".

وأشارت "هالة"، خلال مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لإنتاج لقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا، إلى أنهم توجهوا لكل مرضى الغسيل الكلوي والأورام والقلب على مستوى الـ 27 محافظة لتسجيلهم على الموقع الحصول على لقاح كورونا، منوهة بأنه من المنتظر أن تتلقى مصر شحنة كبيرة جدا من لقاح كورونا غدا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنهم سينشأون تمركزات عند البنوك وأماكن صرف المعاشات ومكاتب البريد لإعطاء المواطنين لقاح كورونا، معقبة: "هدفنا نحمي كبار السن".

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