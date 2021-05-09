القاعدة البحرية تقدم التهنئة لمحافظ بورسعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، قائد القاعدة البحرية ببورسعيد، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.





وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص امتنانه وتقديره لتهنئة قائد القاعدة البحرية ببورسعيد، مؤكدا على التعاون المثمر والدائم بين المحافظة والقاعدة البحرية، مثنيا على الدور البطولى لأبناء البحرية المصرية وجهودهم المتواصلة فى حماية حدود الاوطان وفرض الأمان، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة فى أمن واستقرار وأن يرفع عنا الوباء الحالى.



