الأردن يوجه مذكرة رسمية للخارجية الإسرائيلية بشأن أحداث القدس

توجهت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، بمذكرة رسمية للخارجية الإسرائيلية، رفضت فيها محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس.

وقالت الخارجية الأردنية، إن قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة باطلة استنادا للقانون الدولي الإنساني، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأضافت الخارجية الأردنية: "لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجير سكان حي الجراح من منازلهم بالقدس".

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.