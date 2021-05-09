تبدأ من 1 حتى 7 يونيو.. محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الإعدادية



اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاحد، جداول امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية العامة والمهنية" للعام الدراسي 20202021 "عام ومهني".



299 لجنة إمتحانات

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، أن الإمتحانات تبدأ يوم الثلاثاء 1 يونيه 2021 وتستمر حتى 7 من نفس الشهر، حيث يؤدى الامتحانات 51 ألف و571 طالبًا وطالبة أمام 299 لجنة على مستوى إدارات المحافظة التعلييمية.



اجراءات كورونا

ووجه المحافظ بإنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحان مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، وذلك لضمان لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات.



جدول اعدادية بني سويف

من جهتها أوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تمت مراعاة أن يكون لكل مادة يوم واحد فقط للتيسير على الطلاب وتخفيف الكثافة والتواجد داخل اللجان، حيث تجرى الامتحانات على مدار 6 ايام، لتبدأ يوم الثلاثاء "1 يونيه" باللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الأربعاء "2يونيه" بالدراسات الاجتماعية، والخميس"3 يونيه" بالهندسة، والسبت "5 يونيه" للغة الأجنبية، والأحد "6 يونيه" للعلوم، وتختتم يوم الإثنين "7 يونية" بمادة الجبر،مشيرة إلى أنه تقرر عقد امتحان تكميلي يومي "26 و27 مايو الجاري" لبعض الطلاب الذين لم يحضروا امتحان "الاجتياز" الذي عقد بنهابة الفصل الدراسي الأول.



وكيل تعليم بني سويف

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم عقد اجتماع موسع بمديري الإدارات التعليمية، لمراجعة الترتيبات النهائية المنفذة، إستعدادا لإجراء الامتحانات، والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتشديد على توفير الأجواء المناسبة والهادئة لأداء الامتحانات.

